Últimos dias de inscrições para concurso com 72 vagas em Barueri

Vão até o dia 30, próxima segunda-feira, as inscrições para concurso público com 72 vagas aberto pela Prefeitura de Barueri. Há oportunidades para níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.480,50 a R$ 8.657,25.

Entre as oportunidades do concurso 01/2018 em Barueri para nível médio estão quatro vagas para fiscais, com salário de R$ 1.680,00 e jornada de 40 horas semanais; 10 para inspetor de alunos, com vencimentos de R$ 1.480,50.

De nível superior, destaque para 10 vagas de agente de inclusão escolar, com salário de R$ 3.622,50 e jornada de 40 horas semanais.

Também há oportunidades para professores de diversas disciplinas, com hora-aula de R$ 17,50.

Serão contratados ainda médicos de diversas especialidades, com vencimentos de R$ 8.657,25, por 20 horas semanais.

Inscrições

As inscrições vão até o dia 30 de julho, no site da RBO Concursos. A taxa é R$ 14,70.

CLIQUE AQUI E LEIA O EDITAL