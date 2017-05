Em maio a programação de cursos do Shopping União traz diferentes artesanatos e dicas deliciosas para preparar no mês das mães e já aquecer para as festas juninas.

Inscrições: Somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

ARTESANATO:

11/5 – 14h às 16h e 18h às 20h – Arte com toalhas – Um porta-recado em formato de cupcake será feito com dobradura de toalha, ideal para presentear no dia das mães. As alunas devem levar para aula uma toalha microfibra.

12/5 – 14h às 16h e 18h às 20h – Vaso decorativo – Aprenda a confeccionar um lindo vaso decorativo usando garrafa de vidro e decoupagem de barbante. As alunas devem levar para aula uma garrafa de vinho vazia e um rolo de barbante médio.

CULINÁRIA:

15/5 – 18h às 20h – Lanches rápidos e saudáveis na fritadeira airfryer Polishop: panqueca integral com recheio de ricota e frios, omelete, bolo de laranja integral e suco detox.

16/5 – 14h às 16h – Bolo decorado com pasta americana para festa junina: passo a passo da técnica de decoração com pasta americana.

16/5 – 18h às 20h – Bolos juninos: sabores milho, pamonha e batata doce com a culinarista Luciana Matos da Central Distribuidora.

17/5 – 14h às 16h – Receitas da vovó para o chá da tarde: biscoito amanteigado no chocolate e minissonhos caseiros.

17/5 – 18h às 20h – Lanche de metro e lanche natural: petiscos diferentes e bonitos para receber os amigos e familiares.

18/5 – 14h às 16h – Caldos e caldinhos para espantar o frio: caldinho de abóbora com gengibre, caldinho de feijão com pipoca e caldinho de batata doce.

18/5 – 18h às 20h – Canjica doce e salgada: venha aprender a preparar essa típica iguaria da culinária brasileira.

19/5 – 14h às 16h – Bolo cesta de flores: aprenda a usar bicos de confeitar para decoração com chantilly desse lindo bolo em formato de cesta.

19/5 – 18h às 20h – Capeletti e cannoli: vamos preparar um delicioso capeletti de frango com catupiry e o doce italiano cannoli.

22/5 – 14h às 16h – Bolo para o dia dos namorados: bolo sensação com sorvete e bombom dois amores casadinho.

22/5 – 18h às 20h – Cardápio para festa junina: arroz doce com caramelo, canjica cremosa com coco e amendoim e suco de milho com a culinarista Fatima Giacone da Central Distribuidora.

23/5 – 18h às 20h – Receitas com massa folhada: cine folgado, cannoli e pastel com recheio de cream cheese com o chef Amilton Sodré da Central Distribuidora e produtos Vigor.

24/5 – 14h às 16h – Trufas e bolos no pote: trufas no cone com recheio de coco e minibolo no pote com creme especial de coco com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Frutcoco.

24/5 – 18h às 20h – Especial Bem-Casado: aprenda a fazer bem-casado e bolo bem-casado tipo naked cake com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora.

25/5 – 18h às 20h – Cupcake: passo a passo de como fazer a massa, recheio e decorar com a culinarista Lourdes Diniz da Central Distribuidora e produtos Dona Lella.

26/5 – 14h às 16h – Bolo Mousse: aprenda a preparar um delicioso bolo mousse de chocolate.

29/5 – 14h às 16h – Cupcake: cupcakes deliciosos nos sabores avelã com ninho, paçoquinha, prestígio e sensação com a culinarista Valquíria Silva da Central Distribuidora e Alispec.

29/5 – 18h às 20h – Sobremesas: pudim de leite condensado em verrines e pão de mel de leite condensado com recheio especial de doce de leite e ameixa com a culinarista Rose Vitiello da Central distribuidora e produtos Itambé.

30/5 – 14h às 16h – Especial festa junina: bolo de cenoura trufado com cobertura de chocolate, chocolate quente cremoso e bombom de milho verde com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e produtos Harald.

30/5 – 18h às 20h – Sobremesa: Aprenda a preparar cookie de amendoim, maça do amor, maça de chocolate e tortinha de maracujá com coco com a culinarista Isabel Tempesta da Central Distribuidora e produtos Harald.

31/5 – 14h às 16h – Refeição light: quibe de soja recheado e salada de maionese de soja.

31/5 – 18h às 20h – Rainbow crepe cake (bolo de crepe colorido): aprenda a preparar esse bolo leve e requintado com a culinarista Maria Antônia da Central Distribuidora.