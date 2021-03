Um assaltante é morto e outro é preso após troca de tiros com a PM em Osasco

Um assaltante foi morto e outro foi preso após uma troca de tiros com policiais militares na Vila Yara, em Osasco, na noite deste domingo (28).

Os bandidos haviam acabado de roubar uma farmácia 24 horas e abordaram um Jeep Compass parado no semáforo em frente, na avenida dos Autonomistas. No carro, estavam um casal e os dois filhos, uma jovem de 15 anos e um bebê de 9 meses. O pai pediu para tirar os filhos do veículo.

Os assaltantes entraram no carro e não conseguiam dar a partida, até que uma viatura passou pelo local e avistou o crime em andamento. Houve troca de tiros. Um dos criminosos estava armado e o outro portava um simulacro de arma de fogo. A família que estava no carro conseguiu se esconder em um canteiro de jardim.

Na troca de tiros com a polícia, um dos ladrões, menor de idade, foi baleado. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Antonio Giglio, em Osasco, mas não resistiu e morreu. O outro assaltante foi preso. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco. (Com informações da Band)