“Um chute no saco do povo brasileiro”, diz Major Olímpio sobre churrasco de Bolsonaro em plena pandemia

O senador Major Olímpio (PSL-SP) criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de que promoverá um churrasco no fim de semana, enquanto as autoridades de saúde pregam isolamento social como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19), que já matou mais de 9 mil pessoas no país.

Para ele, a iniciativa de Bolsonaro é uma afronta à população. “Lamentável em todos os aspectos. Um chute no saco do povo brasileiro. Suicídio político. Só ajuda terapêutica psicológica pode minimizar”, disse, ao portal “Poder 360”.

Bolsonaro afirmou nesta quinta: “Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Devem ser uns 30 [convidados]. Não vai ter bebida. Vai ter vaquinha, R$ 70,00”.

Nesta sexta-feira (8), Bolsonaro falou em um número muito maior de pessoas no evento: “Setecentas pessoas confirmaram aqui. Oitocentas pessoas no churrasco… Espera aí, quem vai aqui? Novecentas pessoas no churrasco amanhã […] Tem mais um pessoal de Taguatinga: 1.100 pessoas no churrasco! Está todo mundo convidado aqui: 1.300 pessoas no churrasco amanhã! Mas quem estiver amanhã aqui… Se tiver mil, a gente bota para dentro.”