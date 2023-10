Um homem é preso em Itapevi sob suspeita de tráfico de animais silvestres

A Polícia Civil apreendeu seis filhotes de papagaios na noite de quarta (26), no Jardim Rosemary, em Itapevi. Um homem, que estava com as aves em uma caixa foi preso sob a suspeita de tráfico de animais silvestres.

Os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais de Itapevi encaminharam as aves para o Centro de Controle de Animais Silvestres (CETAS), que fica em Barueri. Lá os papagaios receberão os devidos cuidados.

A venda de animais silvestres é crime de acordo com a lei 5.197/1967. A legislação vigente proíbe também a caça e captura de espécies do gênero na natureza.

As denúncias relacionadas a esta prática podem ser feitas pelo telefone (11) 4205-0862 em horário comercial, ou pelo e-mail [email protected] e também pelos telefones números 153 ou 199, que funcionam 24 horas.

