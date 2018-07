Um Livro Pelo Outro: SuperShopping Osasco troca obras para incentivar leitura

Que tal trocar um livro usado por uma nova história? No mês de julho, o SuperShopping Osasco promove a ação Um Livro Pelo Outro incentivando o hábito da leitura entre crianças, jovens e adultos. No projeto, realizado em parceria com o Senac Osasco, as pessoas podem trocar uma obra em bom estado ou um quilo de alimento não-perecível por um novo título da Editora Senac.

“A leitura é uma importante ferramenta de aprendizado, além de ser uma ótima opção de entretenimento. Pensando nisso, criamos a campanha como forma de incentivar o hábito de ler, com opções de títulos para toda a família”, convida Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Serão disponibilizados mais de 150 livros, entre títulos de Gastronomia, Sociologia, Negócios e Empreendedorismo. Os amantes de ficção também encontram sucessos, como “Curtindo a Vida Adoidado” e “Amor Verdadeiro”, enquanto as crianças podem escolher entre histórias em quadrinhos e clássicos ilustrados.

SERVIÇO:

Um Livro Pelo Outro no SuperShopping Osasco

Data: de 14 a 22 de julho

Regra: A cada doação de um livro ou de um quilo de alimento não-perecível, é permitido levar um livro novo

Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, domingo, das 14h às 20h

Local: Senac Service Store – 1º Piso, próximo à loja Fast Shop

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos