“Uma história de superação”: Rafael Ilha, ex-vocalista do grupo Polegar, fará palestra em Barueri

O ex-vocalista do grupo Polegar, Rafael Ilha, realiza a palestra “Uma história de superação”, nesta quinta-feira (30), no Seminário Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas, em Barueri. Evento gratuito e aberto ao público começa às 8h30, no auditório do Centro de Cultura e Paz (antigo Fórum).

O evento deve terminar por volta das 13h, tendo por temas: COMAD – Sua Importância; Guarda Civil Municipal (GCM) e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) – Drogas e suas Consequências; palestra com Rafael Ilha – uma história de superação; palestra com a promotoria de justiça de Barueri; e o encerramento com o lançamento do Gibi Roda de Família. O credenciamento começa a partir das 8h.

Além da participação do ex-vocalista do grupo Polegar, Rafael Ilha, o arte educador Jamil e o artista de rua Thiago estarão presentes para tratar de suas experiências sobre o tema.

O seminário promovido pela Secretaria da Família de Barueri e o COMAD (Conselho Municipal Antidrogas), segue a lei municipal 040/2019, que “Institui a Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool e outras Drogas”, em comemoração ao dia 26 de junho, Dia Internacional de Combate ao uso de Drogas.

O auditório do Centro de Cultura e Paz fica na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 110, no Jardim dos Camargos, em Barueri.

Confira a programação completa:

8h30 às 9h – credenciamento e café;

9h às 9h30 – abertura oficial;

9h30 às 10h – COMAD – sua importância;

10h às 10h45 – GCM e CAPS – drogas e suas consequências;

11h às 12h – Rafael Ilha – uma história de superação;

12h às 12h30 – Promotor de justiça de Barueri;

12h35 às 13h – lançamento do Gibi Roda de Família