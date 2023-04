Uma pessoa é presa e 30 kg de droga são apreendidos em ‘Casa Bomba’ em Carapicuíba

A Polícia Civil de Carapicuíba prendeu um homem e apreendeu 30 kg de drogas em uma ‘Casa Bomba’ em Carapicuíba nesta terça-feira (11).

Após o trabalho de investigação, que incluiu monitoramento de pessoas e veículos, os agentes chegaram até o local, chamado de ‘Casa Bomba’ por ser o esconderijo de grande quantidade de drogas era armazenada para distribuição em pontos de venda na região.

Durante a ação, os policiais realizaram uma incursão no imóvel localizado e conseguiram prender em flagrante um suspeito, que mantinha em depósito uma quantidade significativa de drogas. As autoridades apreenderam 25.400 porções de cocaína, 285 porções de maconha e diversos tijolos de crack. No total, foram apreendidos cerca de 30 kg de drogas.

O detido foi conduzido para trabalhos de Polícia Judiciária e responderá pelo crime de tráfico de drogas, posteriormente colocado à disposição da Justiça Pública.