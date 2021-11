Uma pessoa morreu na queda do avião de Marília Mendonça, diz reportagem

Um homem morreu na queda do avião bimotor em que estava Marília Mendonça, na tarde desta sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais, segundo informações obtidas no local pela reportagem da Globonews.

A cantora e mais quatro pessoas estavam a bordo da aeronave. Marília foi resgatada com vida e passa bem, segundo a assessoria de imprensa da sertaneja.

A cantora seguia para um show em Caratinga, no estado mineiro. Antes de embarcar na aeronave, Marília publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece chegando ao aeroporto.

