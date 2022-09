Unidade de Atendimento de Reintegração Social de Osasco é entregue

A unidade de atendimento de reintegração social de Osasco – Central de Penas de Medidas Alternativas (CPMA) foi entregue nessa segunda-feira (26). Equipamento está instalado na avenida Dionysia Alves Barreto, 355, no Bela Vista.

A Central prioriza serviços e ações voltados à ressocialização de pessoas condenadas ao cumprimento de pena cujo crime é de menor periculosidade e que, após julgamento, foram encaminhadas à prestação de serviços à comunidade.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) participou da entrega. Na ocasião, ele assinou o 4º Termo Aditivo de Celebração de Convênio entre a Prefeitura e o governo estadual para a implantação do Programa de Atenção ao Egresso e Família, que visa dar assistência na reinserção social aos indivíduos que passaram pela privação de liberdade.

A cerimônia de inauguração contou ainda com a participação do coronel Nivaldo Cesar Restivo, secretário de Estado da Administração Penitenciária (SAP), da coordenadora de Reintegração Social e Cidadania, Carolina Passos Branquinho Maracajá, e do secretário municipal de Assistência Social (SAS) em exercício, Daniel Matias.

Essa é a 90ª unidade de atendimento do programa de Reintegração Social no estado. Com a Central de Osasco, os apenados do município já não precisarão mais se deslocar até o Complexo Judiciário da Barra Funda, na capital.

Segundo a coordenadora do programa, Carolina Maracajá, a Central de Penas e Medidas Alternativas de Osasco atende cerca de 100 apenados que já prestam serviços em órgãos públicos ou instituições parceiras.