Unidades de saúde de Carapicuíba podem ter wi-fi grátis

A Câmara de Carapicuíba aprovou projeto, de autoria do vereador Zé Amiguinho (Podemos), solicitando liberação do sinal de wi-fi em todas as unidades de saúde de Carapicuíba.

De acordo com o vereador, a medida, que depende da sanção do prefeito Marcos Neves (PSDB), visa otimizar o tempo de espera nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), pronto-socorros e até no Hospital Geral de Carapicuíba.

“Com isso, os pacientes que utilizarem as unidades de saúde vão poder navegar na internet de graça enquanto aguardam a consulta ou exame. É um grande dia para Carapicuíba!”, comemorou Amiguinho.

