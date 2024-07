Unidades do Poupatempo iniciam atendimento para surdos com Central de Interpretação de Libras

Unidades do Poupatempo iniciam atendimento para surdos com Central de Interpretação de...

Os 5 postos do Poupatempo da região, além das unidades em todo o Estado, passam a contar a partir desta quinta-feira (11) com atendimento em Libras (Língua Brasileira de Sinais). A iniciativa, que faz parte do programa São Paulo São Libras da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O novo serviço utiliza uma plataforma de videochamadas com intérpretes de Libras para facilitar a comunicação entre os colaboradores do Poupatempo e os usuários surdos. Esta medida visa promover maior acessibilidade aos serviços públicos estaduais e fomentar a inclusão das pessoas com deficiência auditiva.

Para usufruir do atendimento presencial no Poupatempo, incluindo o serviço de interpretação em Libras, é necessário agendar previamente data e hora. O agendamento pode ser feito gratuitamente através do portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, dos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp no número (11) 95220-2974.

Algumas unidades do Poupatempo já contam com funcionários capacitados em Libras para receber, orientar e atender pessoas surdas. A adição da Central de Interpretação de Libras amplia ainda mais essa capacidade de atendimento.

Além das unidades físicas, o serviço de atendimento em Libras, lançado em outubro de 2023, também está disponível de forma digital através do site e do aplicativo do programa. Desde sua implementação, a funcionalidade em Libras já registrou mais de cinco mil acessos, demonstrando a grande demanda e importância deste serviço.

Com esta iniciativa, as cinco unidades do Poupatempo na região (Osasco, Cotia, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba) se alinham ao compromisso de promover a inclusão.