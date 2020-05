UNIFIEO abre inscrições para vestibular online

Estão abertas as inscrições do Centro Universitário Unifieo – FIEO para cursos nas modalidades EAD e presencial no segundo semestre de 2020. O interessado pode realizar o vestibular online, com inscrição gratuita.

A nota do vestibular, vinculada ao Programa de Bolsa por Mérito ou o resultado no ENEM podem valer bolsa de estudos de até 100% ou descontos especiais nas mensalidades dos cursos de graduação, bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia.

No UNIFEO, os cursos EAD proporcionam flexibilidade para estudar onde e quando quiser com aulas interativas e mensalidades a partir de R$ 159,90 por mês. Além disso, o material didático digital é gratuito e pode ser acessado por smartfone, tablet ou computador.

Os cursos presenciais contam com a tradição do UNIFIEO, com mais de 50 anos no ensino superior, com destaque para sua equipe de professores e a dedicação dos seus funcionários administrativos, tudo integrado em um ambiente acolhedor.

Alunos de cursos presenciais ou EAD, tem acesso a dezenas de laboratórios e salas digitais, com todo conforto e tecnologia para o aprendizado.

As inscrições para o Vestibular de Inverno para o segundo semestre de 2020 podem ser feitas no Campus Vila Yara do UNIFIEO, que fica na avenida Franz Voegeli, 300, em Osasco, nos polos parceiros da Instituição ou pelo site www.unifieo.br.