UNIFIEO celebra 50 anos com lançamento do Vestibular 2020

O Centro Universitário Fieo (UNIFIEO), em Osasco, concilia as comemorações pelo aniversário de 50 anos com o lançamento do Vestibular 2020, que tem como slogan de campanha a frase “Você, preparado para o futuro”.

Nesta edição do vestibular há diversas possibilidades de ingresso, via pontuação do ENEM ou portador de diploma de curso superior, com descontos para os servidores públicos, conveniados de empresas, e, principalmente, bolsas filantropia oferecidas pela mantenedora FIEO, além de bolsas de mérito condicionada ao resultado obtido no vestibular, que podem proporcionar até 100% de desconto para todo o curso.

As inscrições podem ser realizadas no campus Vila Yara, na Av. Franz Voegeli, 300, Osasco, de segunda a sexta das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 12h; no endereço vestibular.unifieo.br ou no site www.unifieo.br.

Cursos do Unifieo

São oferecidas vagas de graduação nos cursos de: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior e Negócios Internacionais, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Design Digital, Direito, Educação Física, Engenharia de Controle e Automação, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Psicopedagogia, Química e Sistemas de Informação.

Para os cursos Superiores de Tecnologia são oferecidos: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Eventos, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Jogos Digitais (Novo), Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Transporte Aéreo (Novo).

Já na área de Licenciaturas são ofertadas vagas nos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química.

Entenda a relação das instituições

Em 26 de outubro de 1967 surgia em Osasco a Fundação Instituto de Ensino para Osasco, a FIEO, instituição sem fins lucrativos dedicada ao ensino e a pesquisa, que comemorou em 2017 seus 50 anos.

Aos 52 anos a FIEO oferece à comunidade o Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, iniciado em 1969 com a Faculdade de Direito de Osasco, a Editora – EDIFIEO, inaugurada em 1997, o Centro de Documentação Histórica de Osasco – CDHO e o Instituto FIEO de Pesquisa – IFIP, ambos de 1998.

Em 2019 se comemora o jubileu de ouro do Centro Universitário , cuja origem é remetida a Faculdade de Direito, que se transforma em Faculdades Integradas em 1986, por agregar a Faculdade de Administração de Empresas Amador Aguiar, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Prof. Carlos Pasquale, dentre outros cursos. A partir de 1998 transforma-se no Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, como conhecemos atualmente.

O UNIFIEO, referência no ensino superior, com selo de Instituição Socialmente Responsável certificado pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino (ABMES), está classificada como a 52ª instituição no Estado de São Paulo e 102ª no Brasil, conforme pesquisa Catho de 2018, oferece mais de 30 cursos de Graduação, Graduação Tecnológica, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, nas modalidades presencial e EaD (Ensino a Distância).

Para saber mais acesse o site www.unifieo.br ou ligue para 3681-6000.