Unifieo exibe jogos do Brasil na Copa com direito a pipoca e refrigerante grátis

Unifieo exibe jogos do Brasil na Copa com direito a pipoca e...

Nesta quinta, 14, começou a disputa da Copa do Mundo Fifa 2018 na Rússia. Para unir a torcida, o Centro Universitário Fieo – Unifieo, abre as portas para a comunidade e disponibiliza o anfiteatro, onde exibirá os principais jogos da Copa.

Serão distribuídos gratuitamente pipoca, refrigerante e uma tabela com os jogos da Copa para que os torcedores possam acompanhar os resultados.

Os visitantes também poderão conhecer a estrutura do centro universitário que conta com amplas salas, laboratórios e biblioteca para seus estudantes.

O campeonato segue até 15 de julho e conta com onze cidades-sede. Neste ano, será a primeira edição realizada no Leste Europeu. Já em relação às cidades da Europa, é a decima primeira edição, sendo que em 2006 a Alemanha sediou o último torneio.

Este é mais um dos projetos que a instituição de ensino realiza para a comunidade com o objetivo de integrar alunos, funcionários e moradores da região. Com esta finalidade também são realizadas exibições de filmes gratuitamente no Cinefieo de Artes, com discussão sobre os temas no final.

Para torcer com sua galera, o UNIFIEO sugere que seja doado um quilo de alimento não perecível ou um artigo de higiene pessoal. A arrecadação será doada a uma instituição de caridade local.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

Domingo 17/06 – 15 h – Brasil x Suíça

Sexta-feira 22/06 – 9h – Brasil x Costa Rica

Quarta-feira 27/06 – 15h – Sérvia x Brasil

Local da exibição: UNIFIEO – Anfiteatro do Bloco Verde – Campus Vila Yara

Mais informações: 3651-9999