UNIFIEO firma parceria e oferece bolsas para jogadores de liga de futebol americano

O UNIFIEO e a São Paulo Football League (SPFL), principal liga de futebol americano no estado, acabam de firmar parceria na qual e os atletas inscritos na liga terão direito a uma bolsa de estudos de 50% nos cursos oferecidos pelo Centro Universitário.

Entre os principais cursos oferecidos estão o de Educação Física e Fisioterapia, além de Administração, Direito, Design Digital entre outros.

A instituição educacional oferece ainda aos seus alunos mais de 70 laboratórios, entre eles os diversos de Informática que atendem todos os cursos, dois anfiteatros com capacidade para 250 alunos e 8 auditórios com capacidade para 110 pessoas no campus Vila Yara.

Publicidade

Atualmente, a SPFL conta com 30 times divididos em três divisões, e os atletas disputarão o maior estadual do país. Serão 10 jogos transmitidos da temporada 2020 na Band Sports. Os interessados em um dos cursos poderão agendar a sua prova e garantir sua bolsa de estudos, pelo WhatsApp (11) 94017-1888, email: faleconosco@unifieo.br, ou pelo spflbrasil@gmail.com.

Mais de 40 cursos

O UNIFIEO é mantido pela Fundação de Ensino Para Osasco sem fins lucrativos, que se dedica ao ensino e a pesquisa e que hoje mantém mais de 40 cursos de Graduação, Graduação Tecnológica, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, atuando nas modalidades presencial e EaD.

Instituída em 26 de outubro de 1967, desde então o UNIFIEO vem se estruturando, mais e melhor, em seus recursos físicos, humanos e tecnológicos, visando a excelência da qualidade de ensino e o bem-estar de alunos, professores, funcionários, prestadores de serviço e visitantes.