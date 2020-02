Unifieo oferece “aulas magnas” gratuitas a partir desta terça (11)

A partir desta terça-feira (11), o Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) de Osasco vai ministrar aulas inaugurais gratuitas, conhecidas como “aulas magnas”, para interessados em temas como economia, tecnologia, comunicação e finanças. Às 19h30 desta terça, o público poderá participar da palestra “Startups Esportivas de Impacto Social e Sports Tech, um mercado em ascensão”.

Na quarta-feira (12), o tema da aula inaugural é “Finanças Pessoais – Economia do dia a dia, cuide bem do seu dinheiro”, que será apresentado pelo economista, especialista em finanças, consultor empresarial e professor do UNIFIEO, Paulo R.S.Santos e o professor e Dr. Nivaldo Pilão.

Quem gosta de boas histórias poderá assistir a aula na quinta-feira (13), quando será abordado o tema “De velejador `a opção pela Advocacia”, que será conduzido pelo advogado Dr Enrico FrancaVilla, integrante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CB Vela.

A última atividade do circuito de aulas inaugurais será na sexta-feira (14), com a palestra “Comunicação e Fake News”, que será ministrada pela jornalista Cristiane Alcalá, Mestre em Jornalismo e com passagens pelas emissoras TV Cultura, Terra Viva, Band News e Canal rural, afiliada da Rede Globo.

A aula magna inaugura o curso universitário e é conduzida por um profissional do setor que aborda um determinado tema a fim de orientar alunos, recém-chegados e convidados. “É uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre um assunto interessante direto com quem trabalha área”, disse o pró-reitor acadêmico do UNIFIEO, professor Nivaldo Pilão.

As aulas inaugurais gratuitas vão até a sexta-feira (14) e serão realizadas no Bloco Verde do UNIFIEO, que fica na avenida Franz Voegeli, 300, Campus e Polo Vila Yara. Não é necessário fazer inscrição prévia.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (11) 3681-6000 ou via WhatsApp (11) 9 4017-1888.