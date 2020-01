UNIFIEO retoma o curso de Jornalismo

O Centro Universitário Unifieo – FIEO, retoma o curso de Jornalismo a partir de fevereiro, com abertura do Vestibular 2020. Para se inscrever acesse o site vestibular.unifieo.br ou contate pelo WhatsApp (11) 94017-1888.

O curso tem passado por diferentes transformações com as mudanças sociais e tecnológicas, com a vertente do Jornalismo Digital e Jornalismo de Dados, oferecendo inovação e reinvenção da profissão.

Embora a profissão tenha se democratizado, é preciso ter conhecimento teórico e prático do fazer jornalístico, para que se conquiste as melhores oportunidades profissionais. No mercado existe a predileção por jornalistas devidamente certificados e com amplo conhecimento em sua área. Concursos públicos e veículos da grande imprensa, por exemplo, só admitem jornalistas com diploma.

“O profissional de jornalismo precisa ser capaz de produzir notícias de qualidade e bem apuradas e não somente dominar as tecnologias de hoje, que são necessárias, mas são apenas uma parte do que é necessário para a formação profissional”, explica o pró-reitor acadêmico, Nivaldo Pilão.

De acordo com o pró-reitor, o jornalista possui responsabilidade social e o aluno deve ser capacitado como agente da democracia, comprometido com o interesse público, por meio de formação teórica, técnica e ética. Para este fim, o UNIFIEO possui laboratórios de rádio, TV e agência de comunicação com uma das melhores estruturas do País.

A atuação do profissional de jornalismo abrange: jornais, revistas, canais da internet, blogs, podcasts, emissoras de TV, rádios, etc. Além disso, o profissional pode atuar como assessor de imprensa, produtor jornalístico, repórter, redator, editor, fotógrafo, consultor, autônomo e entre outros.

O jornalista do UNIFIEO tem oportunidade de atuar regionalmente, haja vista a privilegiada localização do centro universitário, próximo de grandes emissoras como SBT e Rede TV!, além de jornais impressos e portais.

Diferencial UNIFIEO

O UNIFIEO com 50 anos de existência, possui mais de 80% dos professores com título de Mestre ou Doutor, conta com mais de 50.000 profissionais formados; é credenciado pelo MEC com excelente avaliação (Conceito 4) e “estrelado” pelo Guia Estadão de Faculdades; oferece mais de 30 cursos de Graduação, além de Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado, recomendados pela CAPES; conta com modernos laboratórios para a formação dos seus alunos; e foi avaliado por profissionais pesquisados pelo Ranking CATHO de Educação como a Faculdade de Osasco e região que “proporciona o maior impacto na carreira”