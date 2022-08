“Universo Kids” com piscina de bolinhas e cama elástica no SuperShopping Osasco vai até dia 31

“Universo Kids” com piscina de bolinhas e cama elástica no SuperShopping Osasco...

O público tem até o dia 31 de agosto para se aventurar no Universo Kids montado no SuperShopping Osasco. O mega brinquedo conta com pula-pula, piscina de bolinhas e obstáculos que estimulam o raciocínio rápido dos participantes.

Para tornar a brincadeira ainda mais divertida, o cenário é repleto de estrelas, planetas e cometas. “Centenas de crianças tornaram-se astronautas no último mês com a nossa atração espacial”, diz Mariana Molina, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

O brinquedo é indicado para crianças de até 12 anos e menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O passaporte para a diversão custa R$ 40 para 30 minutos, com R$ 1 a cada minuto adicional.

Universo Kids

Até o dia 31 de agosto /

Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 10h às 20h /

Local: Piso 1 /

Valor: R$ 40 para 30 minutos e R$ 1 a cada minuto adicional /

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas