URGENTE: Homem é executado em Osasco

Um homem foi executado na tarde desta segunda-feira (9), em um bar na avenida Presidente Médici, na zona Norte de Osasco.

De acordo com testemunhas, um criminoso encapuzado passou de moto e atirou. A vítima morreu na hora.

Até às 17h30, homens da Polícia Militar, Polícia Civil e GCM estavam no local. O caso será investigado pelo 3º DP. (Com informações do “Brasil Urgente”).

