Uso de máscara será obrigatório em Cotia a partir de sexta-feira (1°)

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, assinou o decreto que torna obrigatório o uso de máscara em locais públicos, em ambientes compartilhados de trabalho e no transporte coletivo do município. A medida de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19) começa a valer a partir desta sexta-feira (1°).

De acordo com o Decreto 8705/2020, o uso de máscara passa a ser obrigatório no município por todas as pessoas que fazem atendimento ao público em estabelecimentos comerciais com funcionamento autorizado.

Motoristas, cobradores e passageiros do transporte coletivo também terão que usar máscaras. A medida também alcança pessoas que desempenham atividades laborais em locais compartilhados, públicos e privados.

O descumprimento da determinação estará sujeito à fiscalização da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Indústria e Comércio, de acordo com a administração municipal de Cotia.

“Estamos atentos às recomendações da Organização Mundial da Saúde, às ações do governo de estado para tomarmos as medidas necessárias para proteger a população e frear a disseminação do novo coronavírus. A recomendação para o uso de máscaras por todos está entre estas recomendações e vamos lançar mão desta proteção também”, comentou o prefeito Rogério Franco.

As máscaras de proteção podem ser profissionais ou de tecido, confeccionadas de acordo com a orientação do Ministério da Saúde divulgada na Nota Informativa nº 3/2020.

A Prefeitura de Cotia está fazendo a aquisição de milhares de máscaras para começar a distribuir à população. Já os servidores da cidade passaram a receber o item de proteção, confeccionado por um grupo de voluntários, pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pelo Fundo Social.

Casos de covid-19 em Cotia

A cidade tem, até o momento, 913 casos suspeitos do novo coronavírus notificados. Destes, 740 são de munícipes e outros 173 são de pessoas que moram em outros municípios.

Foram confirmados 140 casos da doença, segundo boletim divulgado pela administração municipal nesta segunda-feira (27). 104 pessoas estão recuperadas e já tiveram alta hospitalar.

Até o momento, 14 mortes foram confirmadas com covid-19 em Cotia e outros seis óbitos suspeitos estão em investigação.