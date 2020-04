Uso de máscara será obrigatório em Santana de Parnaíba a partir de quarta-feira (29)

O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, anunciou, neste domingo (26), que vai expedir um decreto para tornar o uso de máscara de proteção obrigatório na cidade a partir de quarta-feira (29).

“A partir de quarta-feira, expediremos um decreto discriminando o uso obrigatório de máscara em Santana de Parnaíba. Todos os cidadãos da nossa cidade só poderão estar em ambientes públicos com máscaras”, disse o prefeito em transmissão ao vivo, via Facebook.

Na última semana, a administração municipal entregou gratuitamente 80 mil máscaras aos usuários do transporte público, motoristas, cobradores, fiscais e em todos aos moradores de todos os bairros. “Todo parnaibano terá de usar máscara no mercado, no banco, na rua e em qualquer local público. Se não tomarmos as devidas providências, nós vamos pagar agora, daqui há 15 dias, com vidas”, ressaltou Elvis Cezar.

Publicidade

O prefeito de Parnaíba não citou quais serão as sanções para quem descumprir a determinação. Em outras cidades que já tornaram obrigatório o uso de máscara, como no Rio de Janeiro, quem não usá-la, além de pagar multa, poderá ser impedido de entrar no transporte público e nos estabelecimentos que estão autorizados a funcionar.

Elvis Cezar disse ainda que os carros de som voltarão a circular na cidade para pedir que as pessoas cumpram o isolamento social. “Vamos entrar com os carros de som novamente, implorando pelo isolamento social e explicando que é a melhor forma de salvar vidas e de respeitas os profissionais da saúde. Quem pode, não ande desnecessariamente pelas ruas. Quem não pode, saia protegido”.

Santana de Parnaíba tem 599 casos suspeitos da doença e 128 confirmados, até domingo. A cidade registra quatro mortes por covid-19 confirmadas e um óbito está em investigação.