Uso de máscara volta a ser obrigatório no transporte público a partir de amanhã (26)

O Governo do Estado decidiu retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público a partir deste sábado (26).

publicidade

A orientação é do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde após análise técnica para conter o avanço dos casos de COVID-19. O Decreto com a nova regulamentação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (25).

A recomendação do governo estadual é que a medida seja adotada por todos os municípios do Estado e reitera que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus.

publicidade

Nas últimas semanas o Estado de São Paulo tem apresentado aumento expressivo na transmissão do Sars-Cov-2, que se reflete principalmente nos indicadores de internações por COVID-19 em leitos de enfermaria e UTI, que nos últimos 14 dias mostram crescimento de 156% e 97,5%, respectivamente, chegando a uma média diária de mais de 400 novas internações.