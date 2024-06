Uso otimizado de geointeligência rende premiação à cidade de Barueri

A cidade de Barueri recebeu o prêmio “Cidade Humana” durante o Encontro de Usuários Geopixel 2024, realizado na terça-feira (18), em São José dos Campos, no interior paulista.

publicidade

A premiação foi entregue ao secretário de Habitação de Barueri, Gregório Maglio e à secretária adjunta Camila Cristina de Oliveira. A comitiva de Barueri contou também com representantes das Secretarias de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), de Obras e também do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) e da Defesa Civil de Barueri.

“Estamos muito satisfeitos com este prêmio porque Barueri está sempre à frente na tomada de decisões integradas de todas as Secretarias a partir do uso dessa tecnologia, que adotamos há dois anos”, orgulha-se Gregório. “Barueri acolhe todas as pessoas com muito carinho, tem um serviço público de excelência e uma cidade que acolhe é uma cidade humana”, complementa o secretário de Habitação.

publicidade

A tecnologia Geopixel Inteligência Municipal permite o compartilhamento de dados via satélite, fundamental para que os gestores municipais atuem na prevenção de eventos ambientais adversos, no mapeamento móvel terrestre, no cadastro imobiliário e na planta genérica de valores e em outras funções.

“Barueri tem utilizado a plataforma Geopixel em diversos processos de integração das Secretarias destacando as ações de coleta e validação de dados em campo para concluir de forma digital o processo de regularização fundiária”, justificou o apresentador do evento Márcio Ballas.

Compareceram ao Encontro de Usuários Geopixel 2024 representantes de dezenas de cidades do interior e do litoral paulistas, da Grande São Paulo e também de outros estados do Brasil.

Mesa redonda

publicidade

Juntamente com Cotia, São Sebastião e Caraguatatuba, Barueri foi convidada a fazer uma explanação sobre o uso da tecnologia em seu território para posterior sabatina dos espectadores. Dentre os porta-vozes estava a secretária adjunta Camila, gestora da plataforma no município.

Ela abordou os desafios da Reurb, um dos maiores programas de reurbanização fundiária do país. O coronel Roberto Lago, coordenador da Defesa Civil de Barueri, por sua vez, discorreu sobre os avanços conseguidos com a digitalização dos diversos serviços.