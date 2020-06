Vacina contra Covid-19 será testada em brasileiros

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (2), a autorização para que a vacina contra o novo coronavírus (covid-19), desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, seja testada em território brasileiro.

O pedido de autorização foi feito pela multinacional sueco britânica AstraZeneca, que firmou acordo com a Universidade para fabricar e distribuir a vacina em nível mundial, segundo informações da Agência ANSA.

A AstraZeneca disse, no final do mês de maio, que conquistou um financiamento de US$ 1 bilhão do governo dos Estados Unidos e que possui acordos que garantem a produção de ao menos 400 milhões de doses da vacina.

De acordo com a multinacional, caso o resultado dos testes sejam positivos, os primeiros lotes estariam previstos para setembro.

Testes clínicos

A vacina ChAdOx1 nCoV-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, protegeu inicialmente um grupo de seis macacos. O resultado levou ao início dos testes em humanos ainda em abril, quando cerca de mil pessoas, com idades entre 18 e 55 anos, foram vacinadas no Reino Unido.

Mais 10 mil voluntários estariam recebendo a vacina no Reino Unido e o próximo teste será realizado em mais 5 mil voluntários saudáveis, que já foram selecionados, de acordo com a ANSA. Com a autorização da Anvisa, a expectativa é de que a vacina seja testada na mesma quantidade de brasileiros.