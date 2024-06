Vacina contra dengue já está disponível nos postos de Carapicuíba

A vacina contra dengue já está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Carapicuíba para jovens de 10 a 14 anos. A vacinação começou na segunda-feira (17) e está sendo disponibilizada em todas as UBSs e Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30.

publicidade

O imunizante, denominado Qdenga, é uma vacina viva atenuada que contém as versões enfraquecidas dos quatro sorotipos do vírus da dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre as aplicações.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Carapicuíba, o público-alvo inicial para a vacinação são as crianças de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Os pais ou responsáveis deverão apresentar o RG ou Certidão de Nascimento, o Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação da criança.

publicidade

Vacina contra poliomielite

Paralelamente, a Secretaria de Estado da Saúde prorrogou até o dia 28 de junho a “Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite”. As crianças menores de 5 anos também devem ser levadas às unidades básicas de saúde de Carapicuíba para receberem a vacina contra a poliomielite, seguindo o mesmo horário e exigências de documentação.