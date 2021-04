Vacina Solidária: postos de vacinação em Barueri arrecadam alimentos e produtos de higiene

Os moradores de Barueri que estão recebendo a primeira ou a segunda dose da vacina contra a covid-19 podem aproveitar para doar alimentos e produtos de higiene nos postos de vacinação. As arrecadações serão levadas ao Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, que coordena todas as ações para as famílias carentes no município.

A iniciativa da Secretaria de Comunicação de Barueri (Secom) recebeu o nome de Vacina Solidária. As doações podem ser deixadas no drive thru (no polo do Centro de Eventos) e nos demais cinco polos de vacinação.

A administração municipal pede que os interessados em participar optem por doar enlatados (leite em pó, achocolatados, ervilha etc) e a artigos como papel higiênico, fraldas descartáveis, hastes flexíveis, cremes dentais, sabonetes, entre outros produtos.

Sônia Furlan, presidente do Fundo Social, destaca que as famílias precisam de algo a mais que a cesta básica. “Temos necessidade de fraldas, leite, produtos de higiene e limpeza, frutas e hortifrúti, por exemplo. Só a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social entrega por mês, em média, 22 mil cestas. No entanto, algumas famílias são muito numerosas e precisam de algo mais que os chamados gêneros de primeira necessidade”, explica.

Isso motivou a Secom a focar em itens que vão além do básico, como é o caso dos produtos de higiene pessoal. “Todas as doações que recebemos são repassadas às nossas famílias. Quanto mais auxílio tivermos, mais pessoas podemos ajudar”, finaliza a primeira-dama.

