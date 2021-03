Vacinação contra a covid-19 em idosos a partir de 75 anos em Carapicuíba começa nesta segunda (15)

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a vacinação contra a covid-19 em idosos a partir de 75 anos nesta segunda-feira (15). Nesta etapa, os idosos podem optar entre dois locais para receber a vacina: Ginásio Ayrton Senna, para quem vai à pé, e o Estádio Niterói, para quem vai de carro.

A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Ambos os locais realizam a vacinação da 1ª e 2ª dose. A diferença é que no Estádio Niterói, vai funcionar o sistema drive thru, em que o idoso não precisa descer do veículo para receber o imunizante.

É necessário comparecer portando RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em nome do idoso. Caso não tenha o comprovante de residência, o idoso deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para cadastro no programa Estratégia Saúde da Família.

Os idosos dessa faixa etária que estão acamados ou que apresentam dificuldade de locomoção serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura de Carapicuíba, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

Vacinação contra covid-19 em idosos a partir de 75 anos em Carapicuíba

Início: 15/03 – Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h

Local: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de idosos a pé) / Endereço: Av. Antônio Faustino, 98, Cohab 5

Local: Estádio do Niterói (drive-thru – dentro do carro) / Endereço: Av. Pilar do Sul, Cohab 2

