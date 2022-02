Vacinação contra a covid-19 nos shoppings de Osasco vai até sábado (5)

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, continua com a vacinação contra covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos, com e sem comorbidades, exclusivamente nos postos dos shoppings União e SuperShopping. Ação vai até sábado (5), das 14h às 21h, mediante agendamento na Central 156.

Para o público em geral, adolescentes e adultos, a vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses e a 4° dose para pessoas imunossuprimidas (intervalo de quatro meses após a última dose) continuará acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde e nos dois Centros de Atenção ao Idoso (Km 18 e Presidente Altino). No posto do Osasco Plaza Shopping segue até sábado, das 14h às 21h, sem necessidade de agendamento nem cadastro no vacinaja.

A Prefeitura de Osasco também realiza no próximo domingo (6), o segundo Dia “D” da vacinação contra a covid-19 para adultos e crianças com e sem comorbidades. A ação acontece das 9h às 16h em todas as Unidades Básicas de Saúde.

É importante ressaltar que, as UBSs abaixo atenderão nos seguintes endereços:

UBS José Sabino Ferreira, do Jardim Baronesa, atenderá na Creche Rosa Broseghini (Rua Luís Gati, 135). Essa unidade também atende nesse local durante a semana por conta da reforma.

UBS Vasco da Rocha Leão, do Jardim Veloso, atenderá na Creche Alha Elias Abibe (Rua Amadeu Amaral, 61).