Vacinação contra a gripe é prorrogada até 22 de junho

A vacinação contra a gripe em todo o estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 22 de junho. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a prorrogação atende o calendário do Ministério da Saúde.

A vacina protege contra três subtipos do vírus da gripe [H1N1, H3N2 e Influenza B] e está disponível desde o dia 23 de abril em todas as unidades de saúde para os grupos prioritários, que são as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de quadros mais graves de doenças respiratórias como gestantes, crianças com idade entre seis meses e cinco anos, população indígena, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas com doenças crônicas e outras comorbidades e mulheres que estão no período entre 45 dias após o parto.

Para receber a dose, é preciso levar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e o cartão Sistema Único de Saúde (SUS). Portadores de doenças crônicas e outras comorbidades devem levar a receita da medicação que faz uso com data dos últimos seis meses.

Agência Brasil