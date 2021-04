Vacinação contra a gripe em Osasco começa nesta segunda (12)

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco inicia nesta segunda-feira (12) a campanha de vacinação contra a influenza (gripe). Serão vacinados na primeira etapa, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, indígenas e profissionais da saúde (confira cronograma abaixo).

publicidade

Já na segunda etapa da campanha, que começará em 11 de maio, serão vacinados idosos a partir de 60 anos e professores. A partir do dia 9 de junho, quando será iniciada a terceira fase, serão vacinadas pessoas com comorbidades, população privada de liberdades e adolescentes em medidas socioeducativas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, forças de segurança e funcionários do sistema prisional.

A vacina contra a influenza estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 10h às 16h, ou até 19h, dependendo do horário de funcionamento da unidade e sua Sala de Vacina.

publicidade

A administração municipal pede que os munícipes fiquem atentos à seguinte observação: a vacinação contra a influenza coincidirá com imunização contra a covid-19. Assim, deve-se agendar a vacina contra a influenza respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas. Além disso, todas as medidas de prevenção à transmissão da covid-19 nas ações de vacinação contra Influenza deverão ser adotadas.

As vacinas utilizadas nas campanhas nacionais de vacinação contra a influenza do Programa Nacional de Imunizações (PNI) contêm os antígenos purificados de duas cepas do tipo A e uma B, sem adição de adjuvantes. A composição da vacina é determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

publicidade

Para evitar aglomeração, Osasco seguirá o seguinte cronograma de aplicação para a primeira etapa da 23ª Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza:

Trabalhadores da Saúde:

– Com 50 anos ou mais: 12/04

– Com 45 anos ou mais: 14/04

– Com 40 anos ou mais: 19/04

– Com 30 anos ou mais: 21/04

– Com 29 anos ou menos: 23/04

– Crianças menores de 2 anos: 26/04

– Demais grupos: aguardar divulgação

No momento da vacinação os trabalhadores da saúde devem apresentar documento que comprove atividade profissional (Conselho de Classe, Carteira de Trabalho, Declaração ou afins).

PANDEMIA// Osasco e região saem da Fase Emergencial para a Fase Vermelha do Plano São Paulo