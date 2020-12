Vacinação contra covid-19 começa em 25 de janeiro, anuncia governo de São Paulo

O governo do estado anunciou, nesta segunda-feira (7), que a vacinação contra a covid-19 começará no dia 25 de janeiro no estado.

O anúncio acontece mesmo com a CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ainda estar em fase de testes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pelo acordo fechado com o laboratório Sinovac, o Butantan receberá do laboratório chinês 6 milhões de doses prontas para o uso e vai formular e envasar outras 40 milhões de doses.

Os profissionais da saúde e idosos serão os primeiros a receber a vacina, conforme cronograma inicial do governo do estado.

Cronograma inicial

O calendário pré-definido estabelece que os primeiros a receber a vacina contra a covid-19 serão os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, com a primeira dose a partir de 25 de janeiro e a segunda, 15 de fevereiro.

Em seguida, começam a ser vacinados os idosos com 75 anos ou mais, com a primeira dose a partir de 8 de fevereiro e a segunda, 1º de março.

As pessoas de 70 a 74 anos receberão a primeira dose da vacina contra a covid-19 no estado a partir de 15 de fevereiro e a segunda dose, 8 de março.

Na sequência, os que têm entre 65 e 69 anos, com a primeira dose a partir de 22 de fevereiro e a segunda, 15 de março.

Os idosos de 60 a 64 anos receberão a primeira dose a partir de 1º de março e a segunda, 22 de março.