Vacinação de crianças de 11 anos em Itapevi começa na segunda-feira (24)

Na segunda-feira (24), a Prefeitura de Itapevi inicia a vacinação contra a covid-19 para todas as crianças de 11 anos de idade. Na quarta (26), será a vez da liberação para as crianças de 10 anos e, no dia 28, crianças de 9 anos.

A vacina está sendo aplicada no público infantil exclusivamente no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000, Vila Aurora), no esquema de vacinação para pedestres, das 8h às 16h, com encerramento das filas, às 15h.

Os pais e responsáveis devem estar presentes no ato da vacinação e devem apresentar documento de identidade, CPF da criança e comprovante de residência.

Desde o dia 17, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente já estão sendo vacinadas em itapevi, desde que apresentem documentos que comprovem a condição: exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica.

Já crianças de 5 a 8 anos, sem comorbidades, serão vacinadas a partir do dia 31 de janeiro, também de forma escalonada: dia 31, será a liberação da vacina para crianças de 8 anos; dia 1º para o público de 7 anos; dia 2 para os pequenos de 6 anos e dia 3 de fevereiro, para os de 5 anos de idade.

Em Itapevi, a estimativa é que cerca de 28 mil crianças estão na faixa etária de 5 a 11 anos. A Prefeitura orienta aos pais e responsáveis que façam o pré-cadastro no site do governo estadual Vacina Já para agilizar o atendimento.

Dia D

No próximo sábado (29), será mais um Dia D da campanha na cidade. Crianças de 9 a 11 anos serão vacinadas no Ginásio de Esportes e pessoas acima dos 12 anos receberão a vacina na Kolping Cristo Rei (Rua Brasília de Abreu Alves, 33, Nova Itapevi).

Já no dia 12 de fevereiro, a Prefeitura irá realizar mais um Dia D, mas desta vez, exclusivo no Ginásio de Esportes, para crianças de 5 a 11 anos de idade.

