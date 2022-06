Vacinação em Carapicuíba para novos públicos acontece somente no terminal EMTU

A Prefeitura de Carapicuíba anunciou que partir da próxima semana, entre segunda (27) e sexta-feira (1/7), a vacinação contra a gripe para a população em geral e a aplicação da 4ª dose contra a Covid-19 para as pessoas com 45 anos ou mais será feita somente no polo temporário do Terminal Metropolitano do Centro EMTU (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10).

A vacinação será das 10h às 16 horas e é preciso levar RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação.

A Prefeitura de Carapicuíba informa ainda que a vacinação passará a ser feita nas unidades básicas de saúde da cidade a esses novos grupos apenas a partir do dia 4 de julho.

