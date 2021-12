Vagas abertas de auxiliar de logística, analista comercial e mais na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira reúne, nesta segunda-feira (13), mais de 30 vagas de emprego em diversas áreas. Os salários variam entre R$ 1.400 e R$ 4.200, de acordo com o cargo.

publicidade

Do total de vagas disponíveis, 11 são para a função de auxiliar de máquina, com salário de R$ 1.810,97; inspetor de qualidade (4), com salário de R$ 2.111,26; auxiliar de logística (3), com remuneração de R$ 1.810,97; técnico de segurança do trabalho (3), com salário de R$ 3.642,25; auxiliar de manuseio (2), que paga R$ 1.489,70; e ajudante de impressão (2), com salário de R$ 1.810,97.

Há ainda uma vaga para os cargos de extrusor matriz plana (salário de R$ 2.480,17), auxiliar de logística com curso de empilhadeira (R$ 1.810,97), rebobinador (R$ 2.977,34), colorista (R$ 2.682,13), analista de licitação (R$ 4.208,40), analista comercial (R$ 2.735,46) e faturista (R$ 2.284,37).

publicidade

Para se candidatar às vagas de emprego disponíveis, o candidato precisará comparecer, com seu currículo, na Casa do Trabalhador de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro), de segunda a sexta das 8h às 17h.

OPORTUNIDADES NA REGIÃO// Sodexo abre vagas de jovem aprendiz em Alphaville, Barueri