Vagas abertas de auxiliar logístico, atendente, vendedor e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri está com novas vagas de emprego abertas esta semana, com salários que variam entre R$ 900 e R$ 2.500. São oportunidades para os cargos de consultor imobiliário, atendente de fast food, auxiliar de logística, assessor de vendas, vendedor interno, eletromecânico de manutenção, entre outras.

Quase todas as vagas pedem ensino médio (completo ou cursando). A exceção é para a vaga auxiliar técnico em eletrônica, que solicita formação de técnico na área. Além de salário, as empresas contratantes, que não tiveram seus nomes divulgados pela Casa do Trabalhador de Barueri, oferecem benefícios (confira abaixo).

Os interessados nas oportunidades de trabalho desta semana devem encaminhar currículo para curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da vaga pretendida no título da mensagem. Também é necessário preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil.

Confira lista de vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri, salário e benefícios:

Consultor Imobiliário: (exige Ensino Médio Completo) / Salário: Comissão / Benefícios: Premiações por metas atingidas //

Aux. Administrativo: Ensino Médio Completo / Salário: R$ 1.500 / Benefícios: vale refeição, vale transporte, convênios médico e odontológico, participação nos lucros e resultados e seguro de vida //

Atendente: Ensino Médio Completo / Salário: R$ 1.400 / Benefícios: vale transporte

Jovem Aprendiz – auxiliar Administrativo: Ensino Médio cursando / Salário não informado / Benefícios: vale transporte //

Atendente de Fast Food: Ensino Médio Completo / Salário: R$ 900 / Carga horária 4h – CM, CO (Inclusive p/ dependentes), Refeição no local, VT, Gympass, seguro de vida, parcerias com cursos e universidades, remuneração variável semanal, mensal e semestral //

Atendente de Fast Food: Ensino Médio Completo / R$ 1.000 / Carga horária 6h – convênios médico e odontológico (Inclusive p/ dependentes), Refeição no local, VT, Gympass, Seguro de vida, parcerias com cursos e universidades, remuneração variável semanal, mensal e semestral//

Estágio – Web Designer: Ensino Médio ou Tecnólogo / Remuneração: R$ 1.400 / Ajuda de custo de (R$ 1,050

Aux. De Refrigeração: Ensino Médio Completo / Salário R$ 1.500 / vale transporte, seguro de vida, convênio odontológico e vale refeição //

Eletromecânico de Manutenção: Ensino Médio Completo / Salário R$ 2.050 // vale transporte, seguro de vida, convênio odontológico, vale refeição + 30% de periculosidade //

Aux. De Logística: Ensino Médio Completo / Salário: 7,48 (hora) / auxílios médico e odontológico / participação nos lucros e resultados, cesta básica, cesta Natal, refeição no local e plano de carreira //

Aux Técnico em Eletrônica: Técnico em Eletrônica / R$ 1.413 / vale transporte e participação nos lucros e resultados//

Assessor de Vendas: Ensino Médio Completo / R$ 1.741 / vale transporte, convênios médico e odontológico, cesta básica, refeição no local, auxílio farmácia, participação nos lucros e resultados //

Vendedor Interno: Ensino Médio Completo / R$ 1.645’/ convênio médico, seguro de vida, comissão, vale transporte e refeição no local //