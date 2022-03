Vagas abertas de diarista, auxiliar de logística, pedreiro e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne vagas de emprego em diversas áreas. Até sexta-feira (4) estão disponíveis oportunidades com salários de até R$ 3,5 mil.

publicidade

Há vagas para as funções de pizzaiolo, auxiliar de produção, pedreiro, técnico em informática, auxiliar de logística, engenheiro civil, técnico de reparo de equipamentos de rede, auxiliar de cozinha, servente, diarista, auxiliar de cafeteria e auxiliar de produção.

Os interessados devem mandar seus currículos para o e-mail curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da vaga pretendida no título da mensagem. Também devem preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil. O prazo para o envio dos currículos é até 4 de março.

publicidade

Confira mais informações sobre as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Técnico em informática / Requisitos: Ensino Médio completo com experiência na função / Salário e benefícios: A combinar / Descrição das atividades: Montagem e manutenção de computadores, configurações de redes, aplicativos e programas, software. Necessário CNH B //

Engenheiro civil / Requisitos: Superior completo / Salário e benefícios: A combinar / Descrição das atividades: Levantamento técnico, fiscalizar andamento dos serviços, compra de material e negociação de preços. Necessários CNH B //

publicidade

Técnico de reparo de equipamentos de energia / Requisitos: Técnico em eletrônica / Salário e benefícios: R$ 3.500 e VR + AM +AO E SV / Descrição das atividades: Reparo de retificadores, fonte chaveada e equipamentos eletrônicos de potência//

Técnico de reparo de equipamentos de redes modem / Técnico em eletrônica / 3500,00 e

VR + AM +AO E SV / Reparo de equipamentos//

Auxiliar de logística masculino / 1239,00 e VT DE ATÉ 24,00 (DIA) + REF. NO LOCAL / Separação de mercadoria, conferência, carga e descarga e etiquetagem de mercadorias//

Auxiliar de cozinha / Ensino médio completo / 1600,00 / Alimentação no local +CM + VT/ Realizar atividades pertinentes a função //

Pedreiro / Fundamental completo / 2048,00 / VT + REFEIÇÃO NO LOCAL + SV + CM / Realizar atividades conforme orientação do mestre de obra e equipe de engenharia //

Servente / Fundamental completo / 1684,00 / VT + REFEIÇÃO NO LOCAL + SV + CM / Ajudante na obra //

Pizzaiolo / Fundamental completo / 2700,00 e VT + REFEIÇÃO NO LOCAL / Interpretar cardápio, montagem de pizzas e outras atividades inerentes à função //

Diarista / Fundamental completo / 100,00 (dia) / VT / Limpeza em geral//

Auxiliar de cafeteria / Ensino médio completo / 1490,00 / VT + CM + CO + SV + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL; Verificar o abastecimento da área, preparar lanches, sucos, café, vitaminas, entre outros.

Auxiliar de produção masculino / Ensino médio completo / 1405,48 e VT + VA + REF. NO LOCAL / Produção de equipamentos de aparelhos de internet e planos de internet