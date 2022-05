Vagas abertas de manobrista, cozinheiro, auxiliar de limpeza e mais em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana 13 vagas de emprego, com salários que variam entre R$ 1.360 e R$ 4 mil. São oportunidades para os cargos de porteiro, auxiliar (de logística, produção, limpeza, monitoramento e de rastreamento), cozinheiro, manobrista, operador de injetora de plástico, empregada doméstica, comprador e eletricista.

As funções de vigia/porteiro e auxiliar de limpeza exigem o ensino fundamental completo e oferecem salário de R$ 1.845 e R$ 1.825 respectivamente, além de vale-transporte e cesta básica.

Para auxiliar de logística e auxiliar de linha de produção é necessário ter ensino médio completo (salário R$ 1.825, vale-transporte e cesta básica). O cargo de auxiliar de monitoramento de rastreadores exige ensino médio completo e oferece salário de R$ 1.532,82, assistências médica e odontológica e ticket alimentação.

A função de atendente de mesa (fundamental completo) oferece remuneração de R$ 1.360, além de seguro de vida, condução/vale-transporte, assistências médica e odontológica, alimentação no local e gorjetas.

Para cozinheiro é necessário ter o ensino fundamental incompleto. Além de R$ 1.480, a empresa oferece alimentação no local, vale-transporte, gorjeta, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida.

Há ainda oportunidades para manobrista (ensino médio completo / Salário R$ 1.820,64 mais ticket alimentação, cesta básica e vale transporte); operador de injetora de plástico (ensino médio completo/ salário R$ 1.800); comprador (ensino superior completo / remuneração R$ 4 mil); eletricista (ensino fundamental incompleto / salário a combinar e ticket alimentação e condução/vale-transporte).

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os candidatos devem realizar cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri). As vagas estão disponíveis entre esta segunda e sexta-feira (13).