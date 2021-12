Vagas abertas de motorista carreteiro, operador de empilhadeira e auxiliar mecânico em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira está com 18 novas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para os cargos de operador de empilhadeira, motorista carreteiro e auxiliar mecânico.

São 15 vagas para motorista carreteiro, que exigem experiência, ensino fundamental completo e CNH categoria E. O salário é de R$ 2.289,91 e o local de trabalho fica no Jardim Alvorada, em Jandira.

Do total de vagas, uma é para auxiliar mecânico, para candidatos que tenham experiência. O salário é de R$ 1.600, também para trabalhar no Jardim Alvorada.

Também estão disponíveis duas vagas para operador de empilhadeira, com jornada integral de segunda à sexta-feira das 8h às 18h.

As vagas estarão disponíveis até segunda-feira (13). Para se candidatar, os interessados devem comparecer, com currículo, à Casa do Trabalhador de Jandira (rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro).