Vagas abertas de pintor, chapeiro, operador de caixa e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne, nesta segunda-feira (7), 19 vagas de emprego em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (11).

As vagas disponíveis são para os cargos de auxiliar de limpeza masculino, ajudante geral masculino, serralheiro e meio oficial serralheiro, ajudante de serralheiro, auxiliar de manutenção predial, pedreiro e pintor.

Também há oportunidades para auxiliar de estoque e de cozinha, chapeiro, saladeira, churrasqueiro, atendente para sorvete expresso, atendente para restaurante, operador de telemarketing ativo para cobrança, operador de marketing receptivo, cozinheiro (a) e operador de caixa para restaurante.

Os interessados nas vagas devem mandar seus currículos para o e-mail curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da vaga pretendida no título da mensagem. Também devem preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil.