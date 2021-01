Vagas abertas em 4 cursos gratuitos oferecidos por parceria entre Prefeitura e Senai em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abriu as inscrições para novas turmas de quatro cursos gratuitos de qualificação profissional. São 92 vagas distribuídas nos cursos de Costureiro de Máquina Reta e Overloque (32), Modelista (16), Assentador de Revestimento Cerâmico (16) e Excel Completo (28).

Os interessados nas formações de Modelista e Costureiro de Máquina Reta e Overloque devem ter concluído o 4° ano do ensino fundamental e ter 16 anos ou mais. As aulas acontecem nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h.

Para o curso de Assentador de Revestimento Cerâmico é necessário ter concluído o 5° ano do ensino fundamental e ter 18 anos ou mais. Já as aulas serão ministradas no período da tarde, das 13h às 17h.

Quem deseja aprender sobre Excel Completo é preciso ter ao menos 14 anos e ter concluído o ensino fundamental. As aulas serão no períodos da manhã, das 8h às 12h, e tarde, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os cursos terão duração de 200 horas, sendo 160 horas voltadas à formação técnica e 40 horas aplicadas à formação de competências sócio emocionais. Apenas o curso de Excel Completo terá duração 120 horas, sendo 80 horas de carga técnica e as outras 40 horas de conteúdo sócio emocional.

Todas as atividades são coordenadas pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social. O início das turmas está previsto para a segunda quinzena de fevereiro, seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19, como o uso obrigatório de máscara, distanciamento social e disponibilização de álcool gel.

Como se inscrever nos cursos de qualificação gratuitos em Itapevi:

As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro, das 9h às 16h, na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas, localizada na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab (piso superior do Bom Prato).

Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de endereço e fornecer telefone e e-mail para contato. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de pais e responsáveis no momento da inscrição. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4450-6788.

