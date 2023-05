Vagas abertas nesta terça-feira (9) para curso gratuito de padaria e confeitaria em Osasco

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco abriu na manhã desta terça-feira (9) as inscrições para o curso gratuito de padaria e confeitaria. Desta vez, são ofertadas 100 vagas para moradores de Osasco que tenham 18 anos ou mais.

Do total de vagas, metade é destinada ao turno da manhã, com aulas das 9h às 11h, e as outras 50 para o período da tarde, das 14h às 16h.

Os interessados devem fazer a inscrição por meio do preenchimento deste formulário (Curso de Padaria & Confeitaria). As inscrições serão feitas somente hoje ou até todas as vagas serem preenchidas.

