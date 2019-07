Vagas abertas para curso gratuito de informática em Barueri

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) da Prefeitura de Barueri abriu mais vagas para curso de informática básica gratuito para moradores da cidade. As aulas têm duração de dois meses e podem inscrever-se pessoas com idade entre 18 e 65 anos.

As aulas começam no dia 23 de julho e serão oferecidas 16 vagas em cada um dos dois períodos (manhã, das 9 às 12h; e tarde, das 14 às 17h). O curso de Informática Básica oferece noções de Windows, Word, Excel e PowerPoint. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (dia 15) na sede da SADS. É preciso apresentar RG (original e cópia), CPF, comprovante de residência em Barueri e ser alfabetizado.

Serviço

Publicidade

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fica na avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro (inscrições no 1°andar). Para mais informações, você pode ligar: 4199-2800, ramais 199 e 205.