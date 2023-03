Vagas abertas para curso gratuito de pilotagem preventiva em Barueri

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do ano do curso gratuito de pilotagem preventiva, em Barueri. O curso é oferecido pela Defesa Civil da cidade, ligada à Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social, e as vagas são limitadas.

O curso é voltado a motociclistas habilitados na categoria A e será ministrado no dia 18 de março em duas etapas: aulas teóricas no período da manhã, das 9h às 12h na sede SSUDS (rua da Prata, 725 – Jardim dos Camargos); e aulas práticas à tarde, na rua Desembarcador Celso Luiz Limongi, 84, na Vila Porto, em frente ao novo Fórum da Comarca de Barueri.

Os interessados em participar da primeira turma do ano podem se inscrever até quinta-feira (16), por meio do preenchimento deste formulário.

A organização do curso pede a doação de um quilo de alimento não perecível. Para mais informações, o telefone é (11) 4199-0620, ramal 20; WhatsApp: 5570-2010; e e-mail: sas.defesacivil.escola@barueri.sp.gov.br.