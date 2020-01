Vagas abertas para cursos gratuitos em Osasco

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETR) da Prefeitura de Osasco, em parceria com o governo do estado, está com pré-inscrições abertas para diversos cursos de qualificação gratuitos.

São oferecidos cursos de Design de Moda, Paisagismo, Organização de eventos, Criação de sites e plataformas digitais, Marketing Digital e vendas em redes sociais, Manicure e Pedicure, Operador de caixa, Porteiro e Controlador de Acesso e Técnicas de vendas.

As aulas iniciam em fevereiro. Para fazer o cadastro, é preciso entrar neste site.

Mais informações pelo telefone (11) 3653-1164.