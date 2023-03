Vagas abertas para oficina gratuita de tranças em Barueri

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads) está com inscrições abertas até sexta-feira (24) para a oficina gratuita de tranças. As vagas são limitadas e destinadas aos moradores de Barueri que tenham 18 anos ou mais.

Os alunos aprenderão na prática técnicas e estilo da arte de trançar cabelos. O curso começa no dia 28 de março e segue até 11 de abril, com carga horária de 20 horas. As aulas são presenciais e ministradas sempre às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.

Os interessados devem fazer a inscrição pessoalmente na sede da Sads de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a covid-19 (esquema vacinal completo).

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fica na avenida 26 de março, 1.159, no Jardim São Pedro. Para obter mais informações, ligue para (11) 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199, 220 ou 244. Siga também Sads nas redes sociais @sadsbarueri.