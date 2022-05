Vagas de ajudante de confeiteiro na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri está selecionando profissionais interessados em atuar como ajudante de confeiteiro. A empresa contratante não teve o nome divulgado.

O salário oferecido é de R$ 2.095 mais benefícios como vale-transporte, assistências médica e odontológica, seguro de vida (após três meses), presença premiada, sorteios internos e Gympass.

Os candidatos devem ter ensino médio completo e experiência anterior em padaria ou confeitaria. Podem se candidatar homens e mulheres.

Os interessados no cargo devem enviar currículo até esta segunda-feira (16) para o e-mail curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da função no título.