Vagas de auxiliar administrativo, faxineiro e mais na Casa do Trabalhador de Barueri nesta semana

Nesta semana, a Casa do Trabalhador de Barueri reúne vagas de emprego em diversas áreas, com salários que variam entre R$ 1.500 e R$ 2.000, de acordo com a função.

As oportunidades disponíveis são para as funções de: operador de sistema de computador, operador de empilhadeiras, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, analista contábil pleno, faxineiro e auxiliar em linha de produção.

A maioria das vagas oferece benefícios como vale transporte, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site do Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, para se cadastrar e fazer a inscrição na vaga. O candidato também pode comparecer à Casa do Trabalhador de Barueri, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri, para obter mais informações.