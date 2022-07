Vagas de auxiliar de limpeza, motorista, padeiro e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

Vagas de auxiliar de limpeza, motorista, padeiro e mais na Casa do...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana 13 vagas de emprego em diversas áreas. Oportunidades são para atuar como garçom, padeiro, motorista, manobrista, auxiliar de limpeza, porteiro, operador de telemarketing, ajudante de sinalização viária, cozinheiro, controlador de acesso e assistente de compras.

As empresas contratantes, que não tiveram os nomes divulgados, oferecem benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, cesta básica, assistências médica e odontológica, entre outros, dependendo da vaga.

Para participar da seleção, os candidatos devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri).

