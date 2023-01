Vagas de auxiliar de limpeza, supervisor de vigilantes e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

Nesta semana a Casa do Trabalhador de Barueri reúne vagas de desenhista industrial de produto, armador, carpinteiro, supervisor de vigilantes, supervisor operacional, auxiliar de limpeza, oficial de manutenção e operador de injetora de plástico. A maioria das oportunidades exige experiência.

Os salários variam entre R$ 1.480 e R$ 2.800, de acordo com a função. Além disso, a maioria das vagas oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida.

Para participar da seleção, o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri.

O interessado também pode se inscrever no processo seletivo pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QRCode fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.